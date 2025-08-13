経済産業省は12日、モバイルバッテリーやスマートフォン、加熱式たばこを「指定再資源化製品」に追加指定する案を示した。今後、パブリックコメントを経て、事業者に回収が義務づけられるようになる。 現在、スマートフォンやモバイルバッテリーは、業界団体による自主的な回収・リサイクルが中心。しかし、こうした取り組みには限界があるとの認識が「指定再資源化製品WG（ワーキンググル