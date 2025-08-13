北朝鮮の金正恩総書記（国務委員長）が12日、第2次世界大戦終戦80周年に際して、ロシアのプーチン大統領と電話会談した。朝鮮中央通信が伝えた。金正恩氏は、「祖国解放80周年を迎える全ての朝鮮人民は80年前に赤軍の将兵たちが立てた英雄的偉勲について真の国際主義の亀鑑として敬虔な気持ちで追憶し、朝鮮の解放のために犠牲になったソ連軍烈士たちに崇高な敬意を表するだろう」と述べた。ロ朝両首脳は、「包括的戦略パートナー