東京世界陸上（９月１３〜２１日、東京・国立競技場）開幕まで１か月となった１３日、スペシャルアンバサダーを務める俳優の織田裕二が都内で取材会を行った。日本では１８年ぶり、東京では３４年ぶりの開催となる大舞台が徐々に近づき、「僕は１２月１３日生まれ。１３日って聞いてドキッとしたのは誕生日ではなくて、１か月だから。１か月になるとドキドキしちゃいます」と胸を躍らせた。織田は１９９７年のアテネ大会から２