◆第４５回新潟２歳Ｓ・Ｇ３（８月２４日、新潟競馬場・芝１６００メートル）１週前追い切り＝８月１３日、栗東トレセンフェスティバルヒル（牝２歳、栗東・四位洋文厩舎、父サートゥルナーリア）は、美浦から駆けつけた新コンビの石橋脩騎手を背に追い切った。ＣＷコースでセイキュート（３歳１勝クラス）を４馬身追走し、馬なりで６ハロン８５秒２―１１秒３と鋭い動きを披露した。見守った四位調教師は「ジョッキーも初めてな