嵐の相葉雅紀が１３日、都内で行われたテレビ朝日系連続ドラマ「大追跡〜警視庁ＳＳＢＣ強行犯係〜」（水曜・午後９時）の「キャスト大集合！夏の大感謝祭」に出席した。ひときわ大きな歓声に包まれながら、青の浴衣姿でステージに登場。「いつもスーツで（撮影なので暑いけど）、今日は浴衣なので涼しいです」と喜んだ。今夏の民放連ドラには相葉だけでなく、松本がＴＢＳ系日曜劇場「１９番目のカルテ」（日曜・午後９時）