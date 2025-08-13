◆米大リーグエンゼルス７×―６ドジャース＝延長１０回＝（１２日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）ドジャースが敵地でエンゼルスにサヨナラ負けを喫して、３連敗でパドレスに首位に並ばれた。７月３日終了時点では９ゲーム差があった両チームだが、約１か月で一気に詰められた。ドジャースが首位に並ばれるのは、６月１３日にジャイアンツに並ばれて以来２か月ぶりだ。１回表に大谷の四球を起点にチャ