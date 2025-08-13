タレントの辻希美（38）が、退院したことを報告し、生まれたばかりの我が子との親子3ショットを披露した。【映像】「すでに辻ちゃんに似てる」生まれたばかりの次女の写真（複数カット）辻は2025年8月9日に更新したブログで、第5子となる次女が誕生したことを報告。「18年ぶりの小さな小さな女の子です。家族みんなに囲まれての出産をすることができ、最高に幸せなお産でした」その後は、生まれたばかりの次女の写真や長女・