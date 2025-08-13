日本野球機構(NPB)は13日、7月度の「スカパー！ファーム月間MVP賞」の受賞選手を発表。イースタン・リーグからは西武の佐藤太陽選手、ウエスタン・リーグからはソフトバンクのイヒネ イツア選手が選出されました。2024年ドラフトの育成2位で神奈川大から入団した佐藤選手は7月、10試合に先発出場し、打率.381(リーグ2位)、16安打(2位タイ)、得点圏打率.667(リーグトップ)と好成績を残しました。11日のオイシックス戦では5安打、翌1