フェミニンで快適な着け心地を両立させたツーハッチの人気シリーズ「Leene」に、新作のマニョリアレースブラ＆ショーツが登場しました。モクレンの花を思わせる優美な刺繍と、自然な谷間を作り出す補正構造が魅力♡ノンワイヤーでもしっかりホールドする秘密は、L字構造や脇高設計。日常使いしやすく、気分も上がる華やかデザインで、インナーから美しさを仕込んでみませんか？