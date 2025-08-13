◆西武―ソフトバンク（13日、ベルーナドーム）首位のソフトバンクは敵地で西武2連戦を迎える。ソフトバンクは8月に入り、8勝1敗と絶好調。9〜11日の日本ハムとの首位攻防3連戦（みずほペイペイドーム）で同一カード3連勝を飾るなど5連勝中で今季最多の貯金27とている。2位日本ハムとの差を一気に4ゲームまで広げ、最速14日に優勝マジック32が点灯する。そうなれば、105試合目での点灯となる。独走Vを飾った昨季は7月30日