太平洋戦争末期、日本は生きて戻ることを前提としない「特別攻撃（特攻）」を繰り返した。戦局が悪化し、特攻機が不足する中、翼が布張りの練習機も特攻兵器として投入された。海軍の飛行兵だった三重県松阪市の常川昭吾さん（９７）は、出撃に備え、訓練を重ねていた。（小林加央）台湾の基地で突然の宣告「ここは特攻隊の基地だ。明日から訓練に入る」。１９４５年の夏を前に、任務を伝えられないまま降り立った台湾の虎尾（