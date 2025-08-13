8·î13ÆüÄ«¡¢ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤Î¹ñÆ»¤ÇÏ©Àþ¥Ð¥¹¤¬¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥«ー¤ËÄÉÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥«ー¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ·Ù»¡¤È¥Ð¥¹²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢13Æü¸áÁ°7»þ40Ê¬º¢¡¢°ËÅì»ÔÅòÀî¤Ç¤Î¹ñÆ»135¹æ¤Ç¡¢Ï©Àþ¥Ð¥¹¤¬±¦ÀÞ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸òº¹ÅÀ¤Î±¦ÀÞ¥ìー¥ó¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢Á°Êý¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥«ー¤ËÄÉÆÍ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥«ー¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿Ç®