◆ロサンゼルス・エンゼルス7−6ロサンゼルス・ドジャース12日（日本時間13日午前10時38分試合開始、エンゼルスタジアム）メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは12日（日本時間13日）、適地でエンゼルスと対戦し、大谷翔平選手（31）は「1番DH」で先発出場。9回に4試合連続となる43号ホームランを放った。ドジャースは前日のエンゼルス戦で先発の山本由伸投手（26）が6失点と崩れて4−7で敗れたが、大谷は8回に右中間へ3試合連続