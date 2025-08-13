韓国で7月の就業者数が約17万人の増加にとどまり、2カ月連続で増加幅が減少した。また仕事も就職活動もしていない20代の人口は42万1000人で、7月としては過去最多を記録した。【なぜ？】仕事も就活もしない若者が韓国で増え続けるワケ統計庁が8月13日に発表した「7月雇用動向」によると、7月の就業者数は2902万9000人で、1年前より17万1000人増えた。この増加数は今年2月（13万6000人）以来の最小値で、今年3月に19万3000人を記録