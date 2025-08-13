「夫が大統領になっても、妻としての役割だけに忠実でありたいと思う」【衝撃】キム・ゴンヒ夫人の論文、内容がヤバい2021年12月26日、当時、「国民の力」の大統領候補だった尹錫悦（ユン・ソンニョル）氏の妻、キム・ゴンヒ夫人は、国民への謝罪記者会見で「どうかお怒りをお収めください」と述べ、このように約束した。大統領選まで約3カ月を控え、「経歴詐称」疑惑など配偶者リスクが浮上し、「静かな内助」を誓ったのだった。