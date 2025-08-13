ÆýË¼±À ÆýË¼±À¡Î¤Ë¤å¤¦¤Ü¤¦¤¦¤ó¡Ï mamma mamÊÌÌ¾¡Î¤Á¤Ö¤µ±À¡Ï Áø¶ø¥Á¥ã¥ó¥¹¡§¡ú¡ú Â¿¿ô¤Î´Ý¤¤¤³¤Ö¤¬¤Ö¤é²¼¤¬¤ë ±À¤ÎÄì¤«¤é¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿±À¤Î¤³¤Ö¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤Ö¤é²¼¤¬¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢¾å¶õ¤ËÎä¤¿¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤­¤¿¤È¤­¤Ë¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Õ¤Ä¤¦¾®±ÀÃ±ÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Çö¤¯¹­¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤ä¡¢¤¯¤Ã¤Ä¤­¤¢¤Ã¤Æ¤«¤¿¤Þ¤ê¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î±ÀÄì¤Ë¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£ ¸Ä¡¹¤Î±À¤Î¤³¤Ö¤ÏÈæ³ÓÅª¾®·¿¤Ç¤¹¡£ »þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤Ë±À¤Î¤³¤Ö¤¬ÇË¤ì¡¢