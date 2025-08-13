¡ÚMLB¡Û¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹ - ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê8·î12Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡¿¥¢¥Ê¥Ï¥¤¥à¡Ë¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«¡¢·àÅª43¹æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Î½Ö´Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£Âè5ÂÇÀÊ¤Ç4»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë43¹æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«¤¬4»î¹ç°Ê¾åÏ¢Â³¤ÇËÜÎÝÂÇ¤òµ­Ï¿¤·¤¿¤Î¤Ïº£µ¨2ÅÙÌÜ¡£¤³¤Î»î¹ç¤ÎÁ°¤Þ¤ÇÂÇÎ¨.284¡¢42ËÜÎÝÂÇ¡¢78ÂÇÅÀ¤Î¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«¡£Á°Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¸ÅÁã¥¨¥ó¥¼¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÄÌ»»100ËÜÌÜ¤È¤Ê