Image: Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。Anker（アンカー）の車載充電器「Nano Car Charger（75W,巻取り式 USB-Cケーブル）」は、ドライバーも同乗者も助かる画期的なアイテムです。Anker史上初となるUSBケーブル搭載、しかも巻取り式で収納できるため、車内がスッキリしますよ！●この記事で紹介している商品 Anker Nano Car Charger (75W,