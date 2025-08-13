【モデルプレス＝2025/08/13】タレントのGENKING.が13日、自身のInstagramを更新。美しいくびれが際立つハワイでの写真を公開し、反響が寄せられている。【写真】GENKING.、大胆チューブトップ姿◆GENKING.、ハワイで美くびれ披露GENKING.は「16歳で初めてきて、年に3〜4回はリラックスしに来る大好きな場所。気づけばもう100回近く」とハワイへの深い愛情を表現。「ハワイには大切な友達もたくさんできて、間違いなく私の第二の地