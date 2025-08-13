Image: Majin Bu / X 画面サイズは3種類…かな？今秋登場予定、Apple（アップル）のiPhone 17シリーズ。これまでの噂から今回のラインナップは、「iPhone 17」「iPhone 17 Air」「iPhone 17 Pro」「iPhone 17 Pro Max」の4種類になると噂されています。今回はそれらの画面サイズのお話。リーカーのMajin Bu氏がiPhone 17シリーズの画面保護フィルム（ガラスフィルムかな？）の写真をXにポス