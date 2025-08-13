【モデルプレス＝2025/08/13】モデルで双子の姉妹・はんなとみいなが、12日放送の日本テレビ系バラエティー番組「踊る！さんま御殿！！」（毎週火曜よる8時〜）に出演。双子でプレッシャーに感じることを明かした。【写真】双子美女モデル、そっくりな全身ショット◆双子モデル・はんな＆みいな、食事量はグラム単位で揃えるこの日は、「双子＆3つ子が大集合」と題して双子や3つ子のタレントがスタジオに集結。はんなは「私たちは