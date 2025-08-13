【モデルプレス＝2025/08/13】歌手の倖田來未が13日、自身のInstagramを更新。へそ出し衣装を着たライブでのパフォーマンス写真を公開し、反響が寄せられている。【写真】倖田來未、驚異の美腹筋に釘付け◆倖田來未、ライブで美ウエスト披露倖田は「大阪2公演目の未歌唱曲は3rd ALBUM『feel my mind』から『Get Out The Way』でした！この曲は21年前の曲でしたが、次の曲も10年以上前の曲です笑」とライブでの楽曲選択について報告