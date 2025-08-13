元AKB48でタレントの河西智美が、12日に放送されたABEMAのバラエティ『愛のハイエナ season4』（毎週火曜後11：00）#7にゲスト出演。AKB48時代の泥酔事件を告白した。【写真】AKB48時代の泥酔エピソードでスタジオを驚かせた河西智美河西はスタジオゲストとして出演。お酒について「20代はかなり（飲んだ）」と語り、AKB48時代の泥酔事件を告白した。「ソロデビューして初イベントの前日、クリスマスシーズンでメンバー5〜6