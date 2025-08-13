£Í£é£ó£õ£í£é [Ê¡¾Ú] ¤¬8·î13Æü¸å¾ì(14:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯3·î´üÂè1»ÍÈ¾´ü(4-6·î)¤ÎÏ¢·ë±Ä¶ÈÂ»±×¤Ï5800Ëü±ß¤Î¹õ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï4000Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÉâ¾å¤·¡¢4-9·î´ü(¾å´ü)·×²è¤Î1²¯1100Ëü±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï52.3¡ó¤ËÃ£¤·¡¢5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î41.5¡ó¤â¾å²ó¤Ã¤¿¡£ Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë4-6·î´ü(1Q)¤ÎÇä¾å±Ä¶ÈÂ»±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î-0.3¡ó¢ª0.4¡ó¤Ë²þÁ±¤·¤¿¡£ ³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹