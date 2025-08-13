テレビ東京は10月1日から、駒木根葵汰と新原泰佑がW出演を務める水ドラ25『25時、赤坂でSeason2』(毎週水曜深1：00)を放送する。今回、メインビジュアルと共演者が解禁された。【画像】『25時、赤坂でSeason2』のキャスト原作は『on BLUE』（祥伝社）で連載中の夏野寛子氏による同名コミック。2024年4月期に実写ドラマ化されると、国内のみならず海外でも話題を呼んだ、芸能界が舞台の俳優同士が紡ぐ甘く切ないラブストーリ