〇エンゼルス7x−6ドジャース●＜現地時間8月12日エンゼル・スタジアム＞ロサンゼルス・ドジャースが敵地での『フリーウェイ・シリーズ』を負け越し。大谷翔平選手（31）は「1番・指名打者」でフル出場し、4試合連発となる43号本塁打を放った。ドジャースは初回、大谷の先頭四球から一死一、三塁の好機を作り、4番テオスカー・ヘルナンデスの犠飛で1点を先制。その裏に先発右腕エメ・シーハンが4番ウォード、5番モン