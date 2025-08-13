2025年8月12日、韓国メディア・毎日経済は「北米、欧州、中国、中南米などで発売されたばかりの現代自動車（ヒョンデ）の高性能電気自動車（EV）『アイオニック6 N』が好評となっている」と報じた。ヒョンデは先月、英国で開催された「Goodwood Festival of Speed 2025」で、アイオニック6 Nを世界初公開した。英国だけでなく各国の自動車メディアがアイオニック6 Nの話題を扱い、世界中から期待感と好評が寄せられたと記事は伝え