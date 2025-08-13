全国の家電量販店やECショップのPOSデータをもとに集計したデータベースで、いま売れているデジタル家電が正確に分かる「BCNランキング」では、毎年7月に上半期に最も売れたメーカーをデジタル家電の部門ごとに発表している。年間販売数No.1企業を称える「BCN AWARD 2026」（25年1〜12月集計値）の中間発表でもある。NECプラットフォームズに、上半期の振り返りと今後の意気込みを聞いた。●5G機種・4G機種ともに市場で好評を得