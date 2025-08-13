中国では7月も力強い消費刺激策が続き、家電などの買い替え補助金計1380億元（約2兆8400億円）が続々と配分されています。こうした政策の後押しで、住民の購買意欲と経済の先行きに対する信頼感は絶えず高まり、「夏の経済」が7月のオンライン販売の伸びの主な原動力となりました。専門家は「今年7月のEC物流市場の活力は例年と大きく異なり、年半ばの大規模セール終了後も衰えることなく、むしろ増加に転じている」と指摘し