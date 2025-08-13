◇第107回全国高校野球選手権第8日2回戦関東一６―1中越（2025年8月13日甲子園）昨夏の準優勝校・関東一（東東京）が投打のかみ合う快勝で、2年連続で初戦を突破したが、猛暑の影響で試合中盤以降に選手が相次いで途中交代するアクシデントがあった。7回の守備についた越後駿祐主将（3年）足の不調を訴えて、グラウンドで水分補給したものの途中交代。直後の攻撃では、四球で出塁した藤江馳門（3年）が一塁で動けなく