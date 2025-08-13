メーガン妃とヘンリー王子はネットフリックスと新たな契約を結んだが、明らかな「格下げ」だと専門家が指摘した。英紙デーリー・メールが１２日、報じた。夫妻は新たに「映画とテレビ番組のプロジェクトに関する複数年にわたるファーストルック契約」を結んだが、以前の契約よりも価値が低いと理解されている。「ファーストルック」契約とは、ネットフリックスが誰よりも先に新しい映画やテレビ番組の企画に賛成か反対かを決定