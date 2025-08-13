Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングスが反発。１２日の取引終了後、２６年３月期第１四半期（４～６月）の連結決算を発表。売上高が前年同期比２８．０％増の２１億４００万円、営業利益が同２９．７％増の２億２３００万円となっており、業績を好感した買いが優勢になっている。 フィナＨＤの主力事業である金融インフラストラクチャ事業は、金融サービスを運営するために必要な基幹システムをＳａａＳ型の