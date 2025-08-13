ジーニーは大幅安で３日続落。１２日取引終了後に４～６月期連結決算を発表し、売上高は前年同期比３５．１％増の３０億６１００万円だった一方、営業利益は同５９．１％減の３億３３００万円となった。通期で増収増益を見込んでいるだけに失望売りが出たようだ。 広告プラットフォーム事業が冴えなかったものの、マーケティングＳａａＳ事業が好調に推移。昨年子会社化したソーシャル