°¦ÃÎ¸©´äÁÒ»Ô¤Ç¡Ö¿Í¤ò»¦¤·¤¿¡×¤È¸òÈÖ¤ËÃË¤¬½ÐÆ¬¤·¡¢½»Âð¤«¤é°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤¬»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤ÇÁÜºº¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¿Í¤ò»¦¤·¤¿¡×¤ÈÃË½ÐÆ¬½»Âð¤«¤éÃËÀ­¤Î°äÂÎ»¦¿Í»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº°¦ÃÎ¡¦´äÁÒ»Ôµ­¼Ô¡Ö°¦ÃÎ¸©´äÁÒ»Ô¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤ÇÃËÀ­¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ç¤Ï´Õ¼±ºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤­¤ç¤¦¸áÁ°¡¢°¦ÃÎ¸©´äÁÒ»Ô¤Î¸òÈÖ¤Ë¡Ö¿Í¤ò»¦¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹ÃË¤¬½ÐÆ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å