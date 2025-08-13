¢£MLB¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹7¡ß¡¼6¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤¬Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤Ë¡È1ÈÖ¡¦DH¡É¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢3ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ1ËÜÎÝÂÇ1ÂÇÅÀ2»Íµå¡£6²ó¤Ë¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼½é¤È¤Ê¤ë¥È¥ê¥×¥ë¥×¥ì¡¼¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÙ¤·¤¿ÂçÃ«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢9²ó¤Ëº£µ¨2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë4»î¹çÏ¢Â³¤Î43¹æ¡¢·è¾¡¥¢¡¼¥Á¤òÊü¤Á¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥­¥ó¥°Áè¤¤¤â¥ê¡¼¥°Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï±äÄ¹10²ó¤Ë¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¡£¤³¤ÎÆü¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬¾¡Íø¤ò¼ý