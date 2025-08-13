【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■主演・松村北斗×監督・奥山由之×原作・新海誠によるSP鼎談ティザー映像公開 SixTONESの松村北斗が主演を務める映画『秒速5センチメートル』より、ポスタービジュアルと新キャスト9名が解禁となり、主演・松村北斗×監督・奥山由之×原作・新海誠によるスペシャル鼎談ティザー映像も公開となった。 『君の名は。』（2016年）、『天気の子』（2019年）、『す