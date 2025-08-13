「エンゼルス７−６ドジャース」（１２日、アナハイム）ドジャースが九回１点リードを守れず試合は延長戦に突入した。大谷翔平投手が九回に４戦連発となる勝ち越しの４３号ソロを放つも、守護神不在でリードを守ることができなかった。１点リードの九回、ベシアが大誤算だった。レンヒーフォの安打とオホッピーの四球で無死一、二塁のピンチを招いた。犠打を決められ、ネトは敬遠で満塁策をとった。ここでシャヌエルにセン