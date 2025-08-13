¥³¥¦¥Î¥È¥ê¤ÎÁãÎ©¤Á25Ç¯6·î29Æü¹áÀî¡¦¤Þ¤ó¤Î¤¦Ä®Äó¶¡ ¹áÀî¸©¤Þ¤ó¤Î¤¦Ä®¤Ç2025Ç¯4·î¤Ë¤Õ²½¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¥³¥¦¥Î¥È¥ê¤¬¡¢¶×²Ö¡Ê¤³¤È¤«¡Ë¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ 6·î¤ËÄ®Æâ¤Î¤³¤É¤â±à¤ÈÃÏ¸µ¾®³Ø¹»¤Î±à»ù¡¦»ùÆ¸¤Ë°¦¾Î¤òÊç½¸¤·¡¢59ÅÀ¤Î±þÊç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ 7·î¤ËÀ­ÊÌ¤¬¥á¥¹¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿¤¿¤á¡¢¤Þ¤ó¤Î¤¦Ä®¥³¥¦¥Î¥È¥ê¤ò¸«¼é¤ë²ñ¤¬Áª¹Í²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ °¦¾Î¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤ó¤Î¤¦Ä®¤Î°¦¤µ¤ì¤ë²Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦