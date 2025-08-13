ÇÐÍ¥¤Î¾®Âô¿¿¼î¡Ê48¡Ë¤¬¡¢13ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÎÃëÈÖÁÈ¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¡Ê·î¡Á¶âÁ°11¡§50¡Ë¤Ë½Ð±é¡£²áµî¤Î¥Ö¥Á¥®¥ì¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤3¿Í¡×Ä¹½÷¡õ¼¡½÷¤È¡ÈÍá°á»Ñ¡É¤ÎÊìÌ¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¾®Âô¿¿¼îÈÖÁÈ¤Ç¡ÖÎÙ¤ÎÀÊ¤«¤éÊª¤òÅê¤²¤Æ¤­¤¿¼ã¼Ô¤Ë¥Ó¡¼¥ëÉÓ¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Ö¥Á¥®¥ì¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö°û¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¥Ó¡¼¥ëÉÓ¤À¤Ã¤¿¤«¡Ä»ä¤ÏÄê¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£