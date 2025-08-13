ユーチューバーのシバターが13日、YouTubeチャンネル「PROWRESTLING SHIBATAR ZZ」を更新。元キャバクラ嬢で実業家、インフルエンサーの、進撃のノア（30）と「交際0日婚」したユーチューバーのヒカルに“禁断の質問”をぶつけた。シバターは今回の動画で、ヒカルのもとを久々に訪れ、結婚を祝福。「おめでとうございまーす！」などと手を叩いた。そしてさっそく質問攻撃を開始。シバターが「本当に結婚したんだよね？」と聞くと、