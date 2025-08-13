◆米大リーグエンゼルス７×―６ドジャース＝延長１０回＝（１２日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）ドジャースがエンゼルスにまさかのサヨナラ負けを喫して３連敗となった。延長１０回無死一、二塁で６番手右腕のカスペリアスが、アデルに左前適時打を浴びた。地区２位だったパドレスが勝ったため、６８勝５２敗でナ・リーグ西地区首位に並ばれた。ドジャースは今季、エンゼルス戦５戦５敗となった。あす