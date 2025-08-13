◆米大リーグジャイアンツ１―５パドレス（１２日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）ナ・リーグ西地区首位のドジャースを追うパドレスは１２日（日本時間１３日）、敵地でジャイアンツを破って４連勝で、６８勝５２敗となり、今季最多の貯金１６となった。ドジャースが敗れたためナ・リーグ西地区首位に並んだ。初回は２１年サイ・ヤング賞左腕の先発・レイに簡単に２アウトを奪われたが、マチャドとボ