「ゆきぽよ」の愛称で知られるモデルでタレントの木村有希が、母親のがんを公表した。１３日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新し「母・ミッシェルのカミングアウト…」と題した動画をアップした。冒頭からミッシェルさんも登場。母親は短髪で、ゆきぽよは「きょうはキウイヘア〜」と笑顔で紹介した。ミッシェルさんは「たぶんみんな、おかしいと思うでしょ？」とカメラに向かって話し始める。「たぶんみんな、ビッ