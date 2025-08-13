第１０７回全国高校野球選手権大会の第８日（１３日）の第２試合は関東第一（東東京）が６―１で中越（新潟）に圧勝した。１―１で迎えた５回に二死一、二塁から大沢（３年）の三塁強襲の適時二塁打で勝ち越すと敵失でさらに１点。その後も得点を加え、中越の投手陣を攻略していった。エース左腕の坂本（３年）は８回を６安打１失点、１３３球の完投勝利。試合後は納得の表情は少なく「結果的には勝ったけど、前半で球数６０球