TVアニメ『神椿市建設中。』第6話「記憶の卵 -Piece of memory-」の先行カットとあらすじが公開された。 参考：バーチャルシンガー・花譜が語る、ファレル・ウィリアムスの魅力「唯一無二の存在」 本作は、仮想都市「神椿市」を舞台とした物語をはじめ、KAMITSUBAKISTUDIO所属アーティストたちの持つ世界観と連動したオリジナルIPプロジェクト「神椿市建設中。」のTVアニメ。メインキャラクターの