¼¢²ì¸©ÁðÄÅ»Ô¤Î¹©»ö¸½¾ì¤Ç¡¢Æ¼Àþ¤¬Åð¤Þ¤ì¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸©Æâ¤Ç¤Ïº£·î¡¢¶á¹¾È¬È¨»Ô¤Î¹©»ö¸½¾ì¤Ç¤â¡¢Æ±ÍÍ¤Î»ö·ï¤¬µ¯¤­¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££¸·î£±£²Æü¸áÁ°£¸»þ¤¹¤®¡¢ÁðÄÅ»ÔÌîÏ©Åì¤Î¹©»ö¸½¾ì¤Ç¡¢¿·ÉÊ¤ÎÆ¼Àþ¤¬Åð¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÅÅµ¤¹©»ö¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬³ÎÇ§¡££±£±£°ÈÖÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼¢²ì¸©·ÙÁðÄÅ½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸½¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÁÒ¸Ë¤Î·úÀß¹©»ö¤Ç¡¢£²³¬ÉôÊ¬¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿Æ¼Àþ£±´¬¤­£±£°£°£í¤¬£²£´´¬¡á·×£²£´£°£°£í¡Ê»þ²Á·×Ìó£´£°Ëü±ß¡Ë