muqueが、11月から開催予定の自主企画＜muque presents “PLAYPARK 4″＞のゲストアクトを発表した。7月31日(木)に開催されたツアー東京公演にて開催が発表されていた＜PLAYPARK 4＞。福岡&愛知公演には日頃から親交が深くもはや音楽的同志と言っても過言ではないCLAN QUEENがゲスト出演する。神奈川公演ゲストは今年頭のコレバズで出会い、3月の対バン以来お互いに刺激を与え合っているAooo。そして大阪公演にはレーベルの先