デビュー25周年アニバーサリーイヤー中の倖田來未が、夏のEP『De-CODE』（読み：ディコード）を本日8月13日にリリースした。◆「ChaO!」MVアニバーサリーイヤーの夏を彩る本作には、多彩な楽曲が収録予定。リード曲となる「ChaO!」は、明後日8月15日（金）公開のSTUDIO4℃が贈る劇場アニメーション映画『ChaO』の主題歌になっており、映画の世界観とシンクロするような歌詞とメロディで、映画を包み込むような楽曲に仕上がっている