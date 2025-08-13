ËÉ±Ò¾Ê¤Ï13Æü¡¢¸½ºßÆüËÜ¤Ë´ó¹Á¤·¤Æ¤¤¤ë±Ñ³¤·³¤Î¶õÊì¡Ö¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥§¡¼¥ë¥º¡×¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¡¢´ó¹ÁÄ¾Á°¡¢³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Î¸î±Ò´Ï¤¬¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã´ØÏ¢Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¯¡ÖÉð´ïÅùËÉ¸î¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¤¥®¥ê¥¹·³¤Ø¤Î¡ÖÉð´ïÅùËÉ¸î¡×¤Î¼Â»Ü¤Ï½é¤á¤Æ¡£¡ÖÉð´ïÅùËÉ¸î¡×¤Ï¡¢Ê¿»þ¤«¤éÂ¾¹ñ¤Î´ÏÄú¤ä¹Ò¶õµ¡¤ò·Ù¸î¤¹¤ë³èÆ°¤Ç¡¢2016Ç¯¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã´ØÏ¢Ë¡»Ü¹Ô¤Ç¼«±ÒÂâ¤ÎÇ¤Ì³¤Ë²Ã¤¨¤é¤ì¡¢¼Â»Ü¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ËÂ³¤­3¥«¹ñÌÜ¡£ËÉ±Ò¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢