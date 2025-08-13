¥ÉÇ÷ÎÏ2¥È¥ó±Û¤¨¥µ¥¤¥º´¶¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤ëÅÐ»³²È¤Ç´Ä¶­³èÆ°²È¤ÎÌî¸ý·ò¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¸ø³«¤·¤¿¼Ö¤ËÈ¿¶Á¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖËÍ¤Î¥Ç¥ê¥«¤¬¾®¤µ¤¯¸«¤¨¤ë¡ª¡ª¡ª¤ÉÇ÷ÎÏ¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ°¦¼Ö¤È¤ÎÈæ³Ó¼Ì¿¿¤È¶¦¤ËÌî¸ý¤¬¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö»°É©¼«Æ°¼Ö¤µ¤ó¤«¤é¤ª¼Ú¤ê¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥È¥é¥Ã¥¯?¥È¥é¥¤¥È¥ó?¡£¸ø¼°HP¤Ç¥á¡¼¥«¡¼´õË¾¾®Çä²Á³Ê4,988,500±ß¤«¤é¤Î?Ä¶Âç·¿¼Ö?¤Ë¡ÖÂç¤­¤¯¼Ö½Å¤â2¥È¥ó±Û¤¨¤Ç¤¹¤¬¡¢±¿Å¾¤·¤Þ¤º¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¥È¥é¥Ã¥¯